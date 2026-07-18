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Жилье в Шурчинский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Шурчи, Узбекистан
Квартира
Шурчи, Узбекистан
ISUZU SOTILADI 2014-yil 240kupli metan ishlab turibdi xolati alo narxi 460.000.000 tel nomer…
$38,313
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USMANOV REALTY
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Шурчи, Узбекистан
Квартира
Шурчи, Узбекистан
Xolati zur aybi yuq pul kerakli uchun sotmoqchiman
$175
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Шурчинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная