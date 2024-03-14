Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шафирканский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Шафирканский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
3,77 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 148 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 148 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 148 м²
5,97 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Офис 205 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис 205 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 205 м²
5,53 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 28 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 28 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 28 м²
314,13 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Офис 70 м² в Узбекистан
Офис 70 м²
Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
1,43 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
25,13 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Этаж 3/3
7,54 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
4,40 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 135 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 135 м²
Этаж 1
3,64 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 280 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 280 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 280 м²
8,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Продаётся 25 соток мойка автосервис готовый бизнес действующий вдоль центральной дороги ф…
31,41 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ESTATE AGENT
Языки общения
Русский
Магазин 1 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин 1 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
6,91 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский