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Квартиры в Шафирканском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Шафиркан, Узбекистан
Квартира
Шафиркан, Узбекистан
Holati yaxshi hamma narsasi ishledi batareyasi yaxshimas zaryadga qoyib ishlatselar boladi
$99
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Шафирканском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная