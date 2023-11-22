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Таунхаусы в Шайхантаурский район, Узбекистан

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продам новый коттедж канадского типа. При строительстве коттеджа использовались исключительн…
1,17 млрд сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Таунхаус 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Таунхаус 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 588 м²
Количество этажей 3
Продается дом, построен в 2015 году, Ориентир – 50 м от перекрестка бывшей ул Никитина и ул…
5,50 млрд сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Таунхаус 1 комната с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Таунхаус 1 комната с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 9 м²
Количество этажей 1
Toshkent shaxar yashnobod tuman parkenskiy bozorda kiyim dokon sotiladi srochna kadastri bor…
184,03 млн сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная