Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантаурский район
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Шайхантаурский район, Узбекистан

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ Мирзо Улугбекский район Ориентир: ул. Никитина  Комнат: 5 Этажность:…
6,11 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 14/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
894,47 млн сум
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
862,44 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
704,57 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/7
TASHKENT CITY" 3/3/7 ЖК "Gardens Residence  Общая площадь 106м2 Два санузла, 2 балкона  …
4,78 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
801,24 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
ПРОДАЕТСЯ 2/2/9 Ул.Шота Руставелли  Гостиница Россия   (Мирабадский район) Комнат: 2 …
1,41 млрд сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Этаж 11/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,12 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 7/9
🏙 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке! 📍 Ориентир: Ц-5, бутик Lacoste 🔹площа…
3,06 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 9/16
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик:  …
3,18 млрд сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/12
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
915,62 млн сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/9
Assalom Havo – Новый Образ Жизни Жилой квартал Assalom Havo — это новый проект от Golden Ho…
800,18 млн сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная