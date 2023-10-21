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Квартиры-студии в Шайхантаурский район, Узбекистан

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13 объектов найдено
Студия 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/4
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488,18 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/9
1/7/9 ЖК НОВОСТРОЙКА  МЕТРО БУЮК ИПАК ЙУЛИ  Улица САЙРАМ  Общая площадь 37 кВ.м  Дом к…
764,69 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/7
Неотъемлемая часть терраса 43 м²
1,51 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
Неотъемлемая часть терраса 45 м²
1,58 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/7
1,08 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
1 000,00 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
Неотъемлемая часть терраса 43 м²
1,48 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/9
Неотъемлемая часть террасса, 45 м²
1,55 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
1,18 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/9
1,08 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/9
975,00 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/9
1,08 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/9
1,15 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная