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Пентхаусы в Шайхантаурский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 9/9
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: - Застройщик: - Класс: Комфорт Комнат: #3 …
1,77 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная