Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантаурский район
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Шайхантаурский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
8 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/7
Д'УЛЭК С ТЭРРэй NOSOСTROYKA 4/3+4/7 NNovоmоскккяя ульица  К. с. "Яңғи дәрхән  С припиской ж…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/8
НОВОСТРОЙКА 7/1/8  на Дархане  / ДУПЛЕКС  Мирзо-Улугбекский район Общая площадь: 120+80…
2,81 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 184 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Барокко на Новомосковская  (Мирзо-Улугбекский район) …
1,59 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 5/6
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Дархане (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 5 Этаж: 5…
2,63 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Poytaht Gavhari на Алайском Ц-2 (Юнусабадский район) …
2,57 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 10/11
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Олтинтепа ЖК: “Albero Exclusive” Застройщик: - Класс: Комфо…
3,30 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Этаж 1/5
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Буюк Ипак Йули / ч.Салом  ЖК: - Застройщик: частный  Класс:…
3,00 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 9/25
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Абдулла Кадырий - Кары Ниязова ЖК: "Akay City" Застройщик: “…
3,00 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная