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Дома с видом на горы в Шайхантаурский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Дом Мирзо-Улугбекский район (Локомотив Парк), евроремонт в стиле Hi-Thech, 5 комнат, 3 сотки…
4,52 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная