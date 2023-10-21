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Коттеджи в Шайхантаурский район, Узбекистан

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются коттеджи вдоль речки в Мирзо Улугбекском районе столицы Комфорт + класс Адрес: ул…
2,57 млрд сум
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
-Продам евро Коттедж по улице Боткина -Дом кирпичный -Комнаты раздельные -3 уровня -Тёплые п…
1,28 млрд сум
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся коттедж в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, рест…
1,16 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная