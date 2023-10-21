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Квартиры в Шайхантаурский район, Узбекистан

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1 449 объектов найдено
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 39 м²
Этаж 9/9
Продается коробка в новостройке общей площадью 39 квадратных метров на девятом этаже двенад…
575,05 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 39 м²
Этаж 5/9
Продается коробка в новостройке общей площадью 38 квадратных метров на пятом этаже двенадца…
672,93 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 96 м²
Этаж 6/10
Продаётся Шикарная 3 комнатная квартира в ЖК Дархан Авеню в Квартире выполнен ремонт по ди…
2,51 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
Продается просторная 4 комнатная квартира со студийной кухней-гостиной , двумя спальнями и …
1,84 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
Продаётся 3-х комнатная малосемейка в Мирзо Улугбек районе, на улице Сайрам. Квартира имеет…
905,39 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Продается шикарная 4-ёх комнатная квартира на массиве ТТЗ-2 . Квартира расположена на 1-ой …
1,14 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 19 м²
Этаж 1/4
Продается 1-комнатная малосемейная квартира, на 1-этаже 4-этажного дома, бывшое общежитие. …
281,41 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 93 м²
Этаж 9/12
Уважаемый потенциальный покупатель, Предлагается к продаже квартира в новостройке с дизайн…
2,69 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продается 1 комнатная квартира в Мирзо-Улугбекском районе на массиве Феруза-2 ориентир Согд…
611,75 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 6/9
Продается квартира в Мирзо Улугбекском районе. Ориентир Чайхана салом. До станции метро бую…
1,39 млрд сум
Квартира 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
#1315 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
513,87 млн сум
Квартира 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
#1323 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
532,22 млн сум
Квартира 4 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 8/9
#1295 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,14 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 4/16
СРОЧНО 4 Комнатная квартира в жк Manhattan OT застройщика FDG. Квартира расположена на 4 эта…
2,92 млрд сум
Квартира 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/16
1 Комнатная квартира в жк Manhattan OT застройщика FDG. Квартира расположена на 4 этаже 16-…
978,80 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Продается 3х комнатная квартира Мирзо Улугбекском районе Метро БИЙ Квартира находится на 6т…
1,19 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/9
Комфортное жилье с удобной локацией Класс жилья : Комфорт + Адрес: Мирзо Улугбек р-н, ул.Ос…
1,14 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
Продаётся шикарная квартира в Юнусабадском районе столицы комфорт+ класс Адрес: Анорзор 5А…
1,47 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Яккасарайском районе столицы Комфорт + класс Адрес: Мукими 1-й проезд…
954,33 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 6/9
3 комнатная квартира ЖК Silk Road Класс жилья : Комфорт плюс Адрес: Мирзо Улугбек р-н, ул.…
1,71 млрд сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
Просторная и стильная 3-комнатная квартира в комплексе комфорт+ класса
1,49 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/9
Продажа 3-х комнатной квартиры-студии с евро ремонтом новом современном комплексе класса Ко…
1,28 млрд сум
Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Этаж 10/11
Дизайнерский пентахус с панорамной лаундж-зоной Очень светлая, просторная квартира с отличн…
3,00 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 6/10
Дизайнерская квартира с шикарным видом ЖК Albero Exclusive Комфорт+ класс Адрес: Мирзо-Улу…
1,35 млрд сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 6/13
Продаётся качественная новостройка в Максиме Горьком Бузбазар Класс жилья Комфорт Адрес:…
1,84 млрд сум
Квартира 4 комнаты с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Этаж 5/13
Продаётся качественная новостройка в Максиме Горьком Бузбазар Класс жилья Комфорт+ Адрес:…
2,72 млрд сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Продаётся качественная новостройка в массиве Карасу-6 Класс жилья Комфорт+ Адрес: Мирзо-Ул…
415,99 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/10
Продаётся прекрасная студия  с дизайнерским ремонтом в Элитном жилом комплексе Новостройка…
1,27 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа полностью оснащённой квартиры! ЖК Parkent Avenue Класс жилья : Комфорт плюс…
1,35 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 9/9
Продажа 3 комнатной квартиры с панорамными окнами в новостройке! - ЖК Parkent Avenue - Клас…
1,10 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная