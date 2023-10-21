Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
178
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
102
Жилая
Квартира в Узбекистане
12478
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
1172
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
171
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
527
Ресторан, кафе
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
2
Долгосрочная аренда в Узбекистане
5027
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Шайхантаурский район
Жилая
Квартиры
Квартиры в Шайхантаурский район, Узбекистан
пентхаусы
1
многоуровневые квартиры
8
квартиры-студии
13
однокомнатные
208
двухкомнатные
206
трехкомнатные
32
четырехкомнатные
4
Квартира
Очистить
1 449 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
39 м²
9/9
Продается коробка в новостройке общей площадью 39 квадратных метров на девятом этаже двенад…
575,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
39 м²
5/9
Продается коробка в новостройке общей площадью 38 квадратных метров на пятом этаже двенадца…
672,93 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
96 м²
6/10
Продаётся Шикарная 3 комнатная квартира в ЖК Дархан Авеню в Квартире выполнен ремонт по ди…
2,51 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
110 м²
1/9
Продается просторная 4 комнатная квартира со студийной кухней-гостиной , двумя спальнями и …
1,84 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
56 м²
1/2
Продаётся 3-х комнатная малосемейка в Мирзо Улугбек районе, на улице Сайрам. Квартира имеет…
905,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
80 м²
3/4
Продается шикарная 4-ёх комнатная квартира на массиве ТТЗ-2 . Квартира расположена на 1-ой …
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
19 м²
1/4
Продается 1-комнатная малосемейная квартира, на 1-этаже 4-этажного дома, бывшое общежитие. …
281,41 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
93 м²
9/12
Уважаемый потенциальный покупатель, Предлагается к продаже квартира в новостройке с дизайн…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
45 м²
3/4
Продается 1 комнатная квартира в Мирзо-Улугбекском районе на массиве Феруза-2 ориентир Согд…
611,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
75 м²
6/9
Продается квартира в Мирзо Улугбекском районе. Ориентир Чайхана салом. До станции метро бую…
1,39 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
28 м²
4/4
#1315 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
513,87 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
27 м²
5/5
#1323 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
532,22 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
110 м²
8/9
#1295 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
121 м²
4/16
СРОЧНО 4 Комнатная квартира в жк Manhattan OT застройщика FDG. Квартира расположена на 4 эта…
2,92 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
33 м²
4/16
1 Комнатная квартира в жк Manhattan OT застройщика FDG. Квартира расположена на 4 этаже 16-…
978,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
70 м²
6/9
Продается 3х комнатная квартира Мирзо Улугбекском районе Метро БИЙ Квартира находится на 6т…
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
60 м²
8/9
Комфортное жилье с удобной локацией Класс жилья : Комфорт + Адрес: Мирзо Улугбек р-н, ул.Ос…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
78 м²
3/4
Продаётся шикарная квартира в Юнусабадском районе столицы комфорт+ класс Адрес: Анорзор 5А…
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
50 м²
4/4
Продаётся квартира в Яккасарайском районе столицы Комфорт + класс Адрес: Мукими 1-й проезд…
954,33 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
81 м²
6/9
3 комнатная квартира ЖК Silk Road Класс жилья : Комфорт плюс Адрес: Мирзо Улугбек р-н, ул.…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
80 м²
6/9
Просторная и стильная 3-комнатная квартира в комплексе комфорт+ класса
1,49 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
76 м²
5/9
Продажа 3-х комнатной квартиры-студии с евро ремонтом новом современном комплексе класса Ко…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
220 м²
10/11
Дизайнерский пентахус с панорамной лаундж-зоной Очень светлая, просторная квартира с отличн…
3,00 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
70 м²
6/10
Дизайнерская квартира с шикарным видом ЖК Albero Exclusive Комфорт+ класс Адрес: Мирзо-Улу…
1,35 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
103 м²
6/13
Продаётся качественная новостройка в Максиме Горьком Бузбазар Класс жилья Комфорт Адрес:…
1,84 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
178 м²
5/13
Продаётся качественная новостройка в Максиме Горьком Бузбазар Класс жилья Комфорт+ Адрес:…
2,72 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
23 м²
4/4
Продаётся качественная новостройка в массиве Карасу-6 Класс жилья Комфорт+ Адрес: Мирзо-Ул…
415,99 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
65 м²
6/10
Продаётся прекрасная студия с дизайнерским ремонтом в Элитном жилом комплексе Новостройка…
1,27 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
65 м²
2/9
Срочная продажа полностью оснащённой квартиры! ЖК Parkent Avenue Класс жилья : Комфорт плюс…
1,35 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
70 м²
9/9
Продажа 3 комнатной квартиры с панорамными окнами в новостройке! - ЖК Parkent Avenue - Клас…
1,10 млрд сум
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL