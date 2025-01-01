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Долгосрочная аренда комнат в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Авторский проект Ташкент СИТИ в долгосрочную аренду в Ташкент, Узбекистан
Авторский проект Ташкент СИТИ в долгосрочную аренду
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 8/8
Tashkent City ,"Garden Residens" напротив  гостиницы "Hayatt Regency" недалеко от метро Пахт…
36,39 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha