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Пентхаусы с террасой в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с Металлическая дверь, с террасой в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с Металлическая дверь, с террасой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 14/15
Центр Города ориентир парк Анхор Элитный ЖК Park City Пентхаус двух уровневый Этажи 14-15…
$130,000
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Агентство
REITATW
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с видом на горы
Недорогая
Элитная