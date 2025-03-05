Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шахрисабзский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Шахрисабзский район, Узбекистан

1 объект найдено
Участок земли в Янгикишлак, Узбекистан
Участок земли
Янгикишлак, Узбекистан
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Kesh Universal
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку