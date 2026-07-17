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Квартиры в Шахрисабз, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Шахрисабз, Узбекистан
Квартира
Шахрисабз, Узбекистан
Скутер сотилади, жуда яхши холатда, катта ёшдаги болаларни хам кутара олади, болалар 1 хаф…
$16
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Шахрисабз, Узбекистан

Недорогая
Элитная