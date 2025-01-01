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Кафе и рестораны в Самаркандской области, Узбекистан

коммерческая недвижимость
38
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1 объект найдено
Продаётся ресторан в Самарканд, Узбекистан
Продаётся ресторан
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продаётся ресторан с оборудованием имеется парковка 
1,69 млн сум
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