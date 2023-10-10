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Земельные участки в Зангиатинском районе, Узбекистан

4 объекта найдено
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД Расположение: Чиланзарский район, 6 ,квартал Сзад…
12,18 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Чиланзарский район, 6-квартал (ор-р ТЦ «Парус», Катартал) Продаётся участок под частный детс…
12,18 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
4,14 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Продается земельный участок  Братске могилы 55 сот по 130.000 у.е за сотку Полный пакет до…
2,31 млрд сум