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26 объектов найдено
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Дом 8 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
8
300 м²
1
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
3,84 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
9
40 000 м²
1
Чиланзарский р-н, Домрабад. Ор-р на против запраки “mustag” Продается Участок! 4 сотки 9 ком…
2,35 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
3
70 м²
1
срочно срочно продам новый евро ремонт отличный ремонт окна акфа пол таркет теплый пол 2 кон…
815,85 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
350 м²
2
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля 7 комнатная ЕВРОДОМ Дом строили для себя Очень…
4,26 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
5
240 м²
2
Тел: 908077060 Сергели. Юкори Дархан 5 комнатная ЕВРОДОМИК Авторские проект 1,3 соток Ос…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Супер локация Идеальная места для застройки Об…
974,14 млн сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Элитная махалля. Идеальный места для застройки …
974,14 млн сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
166 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод Элитная махалля Идеальное место для застройки Общая пл…
974,14 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
347 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод Элитная махалля Супер локация Ремонт: Новая Мебель и…
3,77 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
387 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Ремонт: Евро Элитная махалля Общая площадь: 3.…
2,80 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
356 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Уютный домик Мебель техника все …
3,77 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
349 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Супер локация Ремонт: Новая Общая площадь: 3,5…
3,77 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Бешкурган, Узбекистан
5
350 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Идеальная места для застройки Фасад 13/27 Обща…
2,01 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
7
348 м²
1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Супер локация Общая площадь: 3,5…
3,77 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Бешкурган, Узбекистан
6
330 м²
3
Хоналар сони — 6 Қавати — 3 Уй майдони — 330 кв.м Аниқ манзил — Дўмбиробод маҳалласи Мўлжал …
5,11 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
6
350 м²
2
Продаётся Евро дом Олим Полвон 5 соток 6 комнатная новая Махалля новый евро дом
2,25 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Бешкурган, Узбекистан
5
150 м²
1
Продаётся дом узбефилм 2,3 соток 1 этажный дом средное состояние орентир чиланзар район Узбекфил
1,91 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бешкурган, Узбекистан
6
400 м²
2
Продаётся дом узбефилм 4 соток 2 этажный 6 комнатная сан узел средное состояния с мебель…
3,29 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Назарбек, Узбекистан
10
160 м²
2
Продаю 10 х комнатный дом в Кахрамоне 5 соток земли Рядом с центральной дорогой Цена 150000…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с c ремонтом
Уртааул, Узбекистан
5
150 м²
1
Продаю 5 комн дом в Келесе Коктерек земля 5 соток все условия вода свет Цена 63000 торг…
767,14 млн сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Назарбек, Узбекистан
4
110 м²
1
Продаю 4х комн дом 6 сот земли в Узпроме ориентир тарно Цена 49 000 у.е Тел 99 849 45 11
596,66 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Назарбек, Узбекистан
5
120 м²
1
Продаю 5 комнатный дом большая земля 18 сот в Назарбеке Харокат. Цена 150 000 у.е Есть дру…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Назарбек, Узбекистан
3
100 м²
1
Продаю Назарбек, Текстил новый дом 3х комн с участком 4 сот построен по американскому проект…
633,19 млн сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с центральным отоплением
Назарбек, Узбекистан
7
140 м²
1
Продаю дом 7 комнат 12соток земли В Назарбеке махалля боз сув Урикзор. Цена 50 000 $ Есть …
608,84 млн сум
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Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
5
200 м²
1
Продаётся участок в Ташкентской Области Назарбек угловой 4 сот. 5 комнат Обращаться по номеру:
913,26 млн сум
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Зангиатинский район, Узбекистан
4
2
115 м²
2
Sotiladi: dacha ➖Umumiy maydoni: 1,15 akr ➖Bino turi: G'isht ➖Xonalar soni: 4 Yerto'la: …
791,49 млн сум
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Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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