Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая

Жильё с видом на море в Юнусабадский район, Узбекистан

квартиры
879
дома
44
1 объект найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
1,16 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная