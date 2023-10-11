Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Комнаты

Количество комнат с видом на море в Юнусабадский район, Узбекистан

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Узбекистан, Узбекистан
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Узбекистан, Узбекистан
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продажа:дом лисунова 4  ♦️Ориентир: сзади Дворца-Авиастроителей  ♦️Район:Яшнабадский ♦️Фа…
1,22 млрд сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
619,50 млн сум
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в город Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2734 Продаётся 2х этажный евро дом общей площадью 3 соток, 6 комнат + подвал,…
3,42 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Реклама №5363 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Продаётся 1 комнатная квартира на 2 …
360,64 млн сум
Дом 5 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 2
Тошкент марказидан 2 қаватли шинам хонадон оилангиз учун энг муносиб танлов. 10,8 сотихли …
7,34 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Продается трех комнатная квартира Учтепа 21 квартал. Ориентир: хокимият Учтепинского района…
831,30 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11/13
🏙 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "Uzbegim"! 📍 Ориентир: ул. Бабура …
2,80 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продается комфортная укомплектованная квартира. Чиланзар - 5 квартал 3*4/1/4 Балкон - 2*6 Ки…
1,45 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 5/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Vita" Застройщик: Vita Stroy Класс: Комфор…
1,10 млрд сум
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 5/9
Район: #Юнус-Абад Улица: проспект Навои Ц-4 ЖК: “Kiparis” Класс: Бизнес Комнат: #4 Этаж…
2,18 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 13/13
Продается трех комнатная квартира в ЖК Манзара. 3/13/13 69м2 Квартира в новостройке ЖК Ма…
1,10 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Реклама №5847 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Количество комнат: 2 Этаж: 1 Этажнос…
574,58 млн сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная