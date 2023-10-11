Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7781
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Юнусабадский район
Жилая
Коттеджи
Коттеджи в Юнусабадский район, Узбекистан
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Ташкент, Узбекистан
70 м²
3/4
Продаётся современно отремонтированная 3-комнатная квартира в самом центре города, на масси…
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
92 м²
5/10
ПРОДАЕТСЯ 3/5/10 НОВОСТРОЙКА ЖК Казахстан на Ц-6 мет. Минор (Юнусабадский район) Ко…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
86 м²
5/7
Tashkent city 3/5/7 Комплекс Boulevard Общая площадь 86м2 Состояние: Евро ЛЮКС МЕБЕЛ…
3,00 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
130 м²
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Renessance" Застройщик: Virsavia Project …
2,63 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
4/4
метро М,Улугбек Чиланзар - 4 квартал Абсолютно Новый Евро Ремонт С мебелью и техник…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
86 м²
7
🏠🏠🏠🏠🏠 Tashkent city "Boulevard 3/5/7 Авторский ремонт Общая площадь 86м2 2 …
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
43 м²
4/9
ПРОДАЕТСЯ 2/4/9 НОВОСТРОЙКА ЖК NRG Mirzo Ulugbek на Сайраме (Мирзо-Улугбекский район) …
916,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
200 м²
8/12
Большая квартира 190 м2, 5 комнат с шикарным ремонтом, на 9 этаже 12 этажного дома. Улица Н…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
3/7
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: "Boulevard" Застройщик: Dream City Devel…
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
город Самарканд, Узбекистан
3
85 м²
4/6
Реклама №5354 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate В элитной новостройке продаётся 3х к…
916,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
город Самарканд, Узбекистан
1
35 м²
2/4
Реклама №2150 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/Lider_agentstvo Продаётся 1 комнатная квартира…
354,53 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
1
29 м²
13/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
493,45 млн сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL