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Продажа офисных помещений в Юнусабадский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
32
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4 объекта найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение Адрес: Юнусабадский район 9 квартал 1 линия Площадь: 67кв…
1,16 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,16 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 225 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 3 Три офиса в одном месте Напротив Интерконти…
1,83 млрд сум
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ улица Лабзак / МТС ор-р Комолон плов центр Рядом Ц-5 / Пожарка Общая п…
1,83 млрд сум