Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Юнусабадский район, Узбекистан

офисы
4
18 объектов найдено
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новост…
611,25 млн сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 600 м²
Этаж 4/4
Отличная инвестиция в будущее! Юнусабадский район,5 квартал ,ориентир :Шохсарой ресторан Пр…
9,54 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 200 м²
Количество этажей 5
Юнус-Абадский район Продаётся угловое Здание на 1-линии! - 4.200 м2 - 5 уровней - с отличным…
51,96 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 835 м²
Этаж 1/4
Продается здание ‼‼ Адрес: Юнусабадский район Ориентир Shedevr, Новостройка Kiparis Residenc…
17,12 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новостр…
501,23 млн сум
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение Адрес: Юнусабадский район 9 квартал 1 линия Площадь: 67кв…
1,16 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Продаётся Коммерческое здание.  Юнусабад 14 квартал.  Ор-р перекрёсток Баходыр (Петушо…
18,34 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся магазин салон красоты Бутик 4 соток Юнусобод район Мегапланет 4 соток 20 метр…
3,48 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 71 м²
ПРОДАЁТСЯ #0125 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение:Юнусабадский район Ориентир:метро Шахрстан …
1,71 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
ПРОДАЁТСЯ #0124 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение:Юнусабадский район Ориентир:Ц-4, THE PLOV Ф…
1,89 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2 Алайском  ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,45 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,16 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2 Алайском  ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,45 млрд сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Этаж: 1 Этажн…
2,45 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Площадь 79 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-6 (Юнусабадский район) Этаж: 1 Вторая линия  Общая …
1,47 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 225 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 3 Три офиса в одном месте Напротив Интерконти…
1,83 млрд сум
Коммерческая в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 97 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ЖК Мухташам на Ц-5  (Юнусабадский район) Этаж: 1 Общая площадь: …
3,85 млрд сум
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ улица Лабзак / МТС ор-р Комолон плов центр Рядом Ц-5 / Пожарка Общая п…
1,83 млрд сум