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Квартиры с видом на море в Юнусабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
1,16 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная