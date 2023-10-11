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Realting.uz
Юнусабадский район
Жилая
Жильё в Юнусабадский район, Узбекистан
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637 объектов найдено
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
30 м²
1/4
Продаётся 1 комнатная квартира на Юнусабадском районе 4-квартал,1 этаж, новостройка, 2 лини…
580,69 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
63 м²
5/5
#941 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
819,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
8/11
Юнус-Абадский район, м. Минор Продаётся новая евро квартира в элитном ЖК «Мухташам» - комнат…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/5
Юнусабадский район,13 квартал,ориентир :кафе Анжир Продается квартира в панельном доме -2в3/…
770,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
41 м²
4/9
Юнусабадский район,ЖК Shinam Блок А Общая квадратура 41.52м2 9 этажей+мансарда 4 этаж 1 комн…
623,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
52 м²
5/9
Юнусабадский район,ЖК Shinam Блок А Продается квартира 1\5\9 53 м2 9 этажей+мансарда 1 комна…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
4/4
Срочно!!! Продается квартира! Юнус-Абадский район Ц5 3/4/4 кирпич комнаты раздельные с/у…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
42 м²
2/5
Юнусабадский район,15 квартал,ориентир :Хавас маркет, автобусная конечная Продается квартир…
709,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
40 м²
1/5
Отличное месторасположение! Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продае…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
9/10
Продается квартира! Юнус-Абадский район, Ц-5 Жилой комплекс ЖК Kazakhstan Комнат: 2 Эта…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
83 м²
2/4
Идеальное месторасположение! Юнусабадский район,13 квартал,ориентир :ресторан Самара Продае…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
7/9
Юнус-Абад 12 квартал Ориентир кафе Уч бакалок 2х комнатная 7й этаж 9 этажный дом Улучшенн…
702,94 млн сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
250 м²
2
Дом, где Вы ощутите тепло и уют. Юнусабадский р-н., ор-р Бадамзар (телевышка) Селитебная зо…
4,46 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
4/4
Юнусабадский район,6 квартал ,ориентир :Американское посольство Продается квартира в панель…
782,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
85 м²
1/4
Топовая локация!Не упустите!!! Юнусабадский район,Ц-4,ориентир :перекресток Мустакиллик Прод…
1,56 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
36 м²
3/9
Юнусабадский район ,ЖК Shinam Блок А Общая квадратура - 35,39м2 9 этажей+ мансарда 3 этаж …
537,90 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
90 м²
1/5
Юнусабадский район,19 квартал,ориентир:Дом малютки Продается квартира в панельном доме улучш…
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
5
400 м²
3
Продается дом! Юнусабадский район, Хасанбай. 3 - этажа вместе с подвалом. Площадь участка …
4,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
9/9
Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продается квартира в панельном доме…
819,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
9/9
Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продается квартира в панельном доме…
831,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
35 м²
2/4
Все меняется к лучшему ! Юнусабадский район,2 квартал Продается квартира в кирпичном доме га…
525,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
1/9
Юнус-Абадский р-н, Ц6 Продается уютная и чистая квартира с закрытой парковкой и очень ухоже…
1,63 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
55 м²
6/10
Продается квартира в новостройке! Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодири. 1/6/10 Новостро…
941,33 млн сум
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
113 м²
3/5
Отличная локация! Юнусабадский район,10 квартал Продается квартира в панельном доме -5/3/5 -…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
38 м²
2/4
Простое решение непростой задачи Юнусабадский район,12 квартал Продается квартира в панельн…
635,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
40 м²
5/5
Хорошее месторасположение Юнусабадский район,9 квартал. ориентир :Сетора бывшее кафе Продае…
574,58 млн сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
6
400 м²
3
Продаются 2 Евро Коробки! Адрес: Юнусабадский район Ориентир: Бодомзор Мечеть 6 ком | 3 э…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
83 м²
1/5
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
3/4
849,64 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
97 м²
5/5
1,59 млрд сум
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан
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