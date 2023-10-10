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Квартиры в Юкоричирчикский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Юкоричирчикский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Срочно прадажа участок 3 сотх бектемирски файзли хонадон Сотилади евроремонт Навастройка хо…
1,46 млрд сум

Параметры недвижимости в Юкоричирчикский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная