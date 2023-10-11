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Количество комнат в Яшнабадский район, Узбекистан

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9 объектов найдено
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
Этаж 4
Расположена в очень хорошем районе. Яшнабадский район массив тузел 1 В шаговой доступности…
342,30 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 18 м²
Этаж 4/4
Яшнабадский район. Продается однокомнатная квартира. Квартира можно сказать без ремонта,что…
268,95 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 21 м²
Этаж 3/4
продаётся квартира яшнабадском районе, Авиасозлар-3. (1/3/4). 1 комнатная квартира. 3 этаж…
317,85 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 15 м²
Этаж 4/4
Продается уютная 1 комнатная квартира в бывшем общежитии, в яшнабадском районе ор-р бывший …
244,50 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 15 м²
Этаж 1/4
Продается 1 комнатная квартира в бывшем семейном общежитии Яшнабадского района. квартира на…
244,50 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 19 м²
Этаж 2
Продается 1 комнатная квартира, на 2 этаже 4х этажного дома. Шикарная инфраструктура, вс…
305,63 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
Продается 3-х комнатная квартира на 4-ом этаже 4-ти этажного дома . Квартира очень удобно р…
794,63 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 19 м²
Этаж 6/6
Продается уютная 1 комнатная квартира в Бывшем общежитии на массив Корасув. Тихая и уютная …
317,85 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 31 м²
Этаж 5/9
Расположена в очень хорошем районе. Яшнабадский район массив Авиасозлар-2. В шаговой доступ…
464,55 млн сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная