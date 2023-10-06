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Многоуровневые квартиры в Яшнабадский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с лифтом, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с лифтом, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Этаж 1/9
Яшнабадский район, ул. Махтумкули, ЖК «NewLife» Продается квартира в новостройке! - 4/1/9 …
1,26 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Parkent Avenue" Застройщик: СК "Vek" Класс…
1,89 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж 8/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Oqsaroy Residence" Застройщик: Urban Stroy …
4,03 млрд сум
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 217 м²
Этаж 1/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Oqsaroy Residence" Застройщик: Urban Stroy …
1,87 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 7/7
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Yulduz" Застройщик: Real House  Класс: Ком…
1,89 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 10/11
Район: #Яшнабад Улица: Махтумкули (Тараккиёт) ЖК: "New Life" Застройщик: Mega City Stroy …
1,89 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

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