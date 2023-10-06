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Жильё с видом на горы в Яшнабадский район, Узбекистан

квартиры
1054
дома
7
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/8
Продается квартира / Новостройка  ЖК: Парисен  Ор-р: мост Мукимий  Комнат-4 Этаж-5 Этаж…
3,42 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка"   Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная