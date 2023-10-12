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Земельные участки в Янгихаётский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Участок ровный,прямоугольный Фасад 22 метра Д…
1,83 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Фасад 20 метров Ориентир Парк через дорогу
1,34 млрд сум