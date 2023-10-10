Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Янгихаётский район, Узбекистан

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продаётся 10 соток дом под застройку фасад 29 метров на 37 метров орентир кумарик Мечеть …
2,68 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
#9251  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshken…
1,10 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
2,26 млрд сум

Параметры недвижимости в Янгихаётский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная