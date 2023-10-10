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Коммерческая недвижимость в Янгихаётский район, Узбекистан

3 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
Продаётся база 90 соток узгариш 5000 кв.м помишения с арендатороми готовый бизнес газ вода…
14,61 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продаётся база сергели промзона 70 соток Канализация все Комуникация есть Железной дорожна…
8,52 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток сурум янги хайот старый пость квадратный участок 100 кв.м здания под …
7,55 млрд сум