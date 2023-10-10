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Янгихаётский район
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Квартиры в Янгихаётский район, Узбекистан
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68 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
35 м²
1/4
438,97 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
66 м²
3/9
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица, т…
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
34 м²
3/5
Адрес: Янгихает 3 Ориентир - Green House Комнаты: 1 Площадь: 34 Ремонт: авторский Бе…
523,60 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
38 м²
3/6
Янгихаят Про квартиру: 1 (одна) комната, 1х комнатная, однушка. Общая площадь 38м² Авт…
517,51 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
1/1
Адрес: Янгихаетский район, спутник 4 Комнаты: 2 Площадь: 60 Тип строения: кирпичный …
517,51 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
58 м²
8/10
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг,…
675,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
74 м²
1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг,…
986,32 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
73 м²
1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг,…
1,31 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
1/1
Это одна этажная дом в виде квартиры, в квартире сделано новый ремонт, снаружи дома идет ремонт
474,90 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
40 м²
2/2
Адрес: Спутник - 3, дом 75 Ориентир: солнечный городок аквапарк Тип строения: дерево Эта…
426,19 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
82 м²
4/10
Адрес: Сергели - 7, ЖК Green House Ориентир: 3 станция метро Год постройки: 2020 Площадь…
852,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
4/6
Адрес: Сергели - 3а Ориентир: метро Сергели Планировка: раздельная Тип строения: кирпич…
505,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
94 м²
4/7
Продаётся 4х комнатная квартира 4 этаж/9этажного дома. Ориентир - Янги Хаётский район, Спут…
974,14 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
119 м²
6/9
Продаётся большая 5-ти комнатная квартира на Дустлике-2. Отличная планировка квартиры позв…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
74 м²
8/9
Продаётся большая двух комнатная квартира почти 74кв.м. Ориентир - Ягни Хаётский район, 8-…
694,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
118 м²
3/9
Продаётся просторная 5-ти комнатная квартира Ориентир - Янгихаётский район, Дустлик-2, ко…
974,14 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
96 м²
4/5
Продается 4х-комнатная квартира в Сергели-1,на 4 ом этаже 5 этажного панельного дома,не тор…
803,67 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
79 м²
9/9
Представляем вашему вниманию 3х комнатную квартиру в Сергелийском районе Ташкента,квартира …
767,14 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
131 м²
3/4
Продается 131 м2 дуплекс. 3-4 этаж Состояние отличное и чистое. можно войти и жить. Располо…
1,81 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
72 м²
1/16
Продаётся 2х комнатная квартира на первом этаже, комнаты раздельные, большая кухня, окна в …
767,14 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
59 м²
5/5
Продается квартира двухкомнатная 2/5/5 Дустлик 1. Квартира находится на пятом этаже (с крыш…
712,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
78 м²
2/5
Продается квартира трехкомнатная на Дустлике 1 3/2/5. Квартира с ремонтом можно зайти жить.…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
84 м²
2/9
Продается квартира трехкомнатная на втором этаже 3/2/9 Сергели Дустлик-1. Квартира раположе…
852,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
78 м²
2/5
Продается квартира с хорошим ремонтом. Квартира трехкомнатная на втором этаже пяти этажного…
980,23 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
33 м²
3/5
Продается новая квартира на Сергели 3А возле ЖКGrenn House. Квартира одна комнатная на трет…
535,78 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
74 м²
9/9
Продается квартира на Сергелях 8-ой строительный участок. Двух комнатная на девятов этаже 2…
681,90 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
120 м²
3/3
Здравствуйте. Продается Большая трехкомнатная квартира в Сергелях 3А 3/3/3.Квартира большая…
2,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
36 м²
6/7
#798 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
505,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
34 м²
2/2
#791 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
468,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
4/6
#790 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
505,34 млн сум
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