Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Яккасарайский район, Узбекистан

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
829,68 млн сум
Квартира 1 спальня с парковка в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 спальня с парковка
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/6
Бухоро шахрида курилаётган янги турар-жой мажмуасинг 5-каватида жойлашган 2 хонали  хонадон…
253,41 млн сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 12/12
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
889,03 млн сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 10/21
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Абдулла Кадырий - Кары Ниязова ЖК: "Akay City" Застройщик: “…
1,83 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 4/10
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач ЖК: “Dream House” Застройщик: Dream House Класс: …
3,42 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЕТСЯ 2/3/4 на Юнуса Раджаби  (Яккасарайский район) Комнат: 2 Этаж: 3 Этажность: …
1,10 млрд сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
569,71 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
519,35 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6/7
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard   Комнат-2 Эт…
2,69 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
#713  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
537,68 млн сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Бешкурган, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
1,44 млрд сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/9
Assalom Havo – Новый Образ Жизни Жилой квартал Assalom Havo — это новый проект от Golden Ho…
777,62 млн сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

недорогая
элитная