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Многоуровневые квартиры в Яккасарайский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
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23 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
5,13 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 7/8
Яккасарайский район  Ориентир- 1 нотариальная  Новостройка  ЖК Parisien  Застройщик Gold…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 9/10
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС ор-р: парк Бабура (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этаж: 9-10 Этаж…
2,44 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 7/8
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  "Golden House" Парисен  Яккасарайский район  Красивый охран.двор/ Фонт…
3,48 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 9/10
ДВУХЯРУСНЫЙ ПЕНТХАУС НОВОСТРОЙКА 9-10 ЭТАЖ Яккасарайский р-н БАБУРА  (ор-р Нукусская 1 …
4,89 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Qushbegi Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
1,47 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Нукусской ор-р: посольство России  (Мирабадский район)…
1,96 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Продается квартира / Новостройка  Дуплекс  Яккасарайский район  Ор-р: Глинка , 8 роддом  …
3,67 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/12
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС на МВД Корзинка (Яккасарайский район) Комнат: 5 Этаж: 2-3 Этажность…
2,57 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Новостройка. Дуплекс  Яккасарайский район  (Глинка ор-р 8 роддом) 5 комнатная квартира …
3,67 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Глинка 8-роддом (Яккасарайский район) Комнат: 4 Эта…
1,50 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 8/9
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  Парисен Голден Хаус  Двухъярусная 8-9 этаж  7 комнатная квартира  Об…
5,50 млрд сум
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Этаж 11/12
Яккасарайский район  ул.Шота Руставели  орр : клиника Vitamed ЖК Grand Capital  Дуплекс …
2,02 млрд сум
Многоуровневые квартиры в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Ташкент, Узбекистан
Площадь 180 м²
Этаж 9/10
Район: #Яккасарай Улица: массив Кушбеги ЖК: "SOLARIS” Застройщик: Grand Capital Group Кл…
1,71 млрд сум
Многоуровневые квартиры 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 612 м²
Этаж 1/10
Район: #Яккасарай Нукусская - Кичик Бешагач  Объект: #Помещение площадью 612м2 2 уровня (…
29,91 млрд сум
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 235 м²
Этаж 7/8
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий 1пр ЖК: "Parisien"  Застройщик: "Golden House" Класс: Б…
5,13 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 8/9
Район: #Яккасарай Улица: Шота Руставели ЖК: "Яккасарой" Застройщик:  - Класс: Комфорт К…
1,65 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Этаж 8/9
Район: #Яккасарай Улица: Абдулла Каххара ЖК: - Застройщик: - Класс: Комфорт Комнат: #5 …
4,28 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Этаж 8/8
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий 1пр ЖК: "Parisien"  Застройщик: "Golden House" Класс: Б…
3,48 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/8
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий 1пр ЖК: "Parisien"  Застройщик: "Golden House" Класс: Б…
5,68 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/10
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач ЖК: “Dream House” Застройщик: Dream House Класс: …
4,34 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 9/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
2,07 млрд сум
Многоуровневые квартиры 1 спальня с лифтом, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 1 спальня с лифтом, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
1,23 млрд сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

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