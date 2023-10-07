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Дома в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
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16 объектов найдено
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом 2,6 соток Город - Ташкент Район - Миробад Ориентир - Школа 83 , Тип Строени…
1,34 млрд сум
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ ДОМ ор-р: сзади гост. Россия  (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2+п…
5,01 млрд сум
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ  в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ивлеева улица Катта Мирабад (Яккасарайский район) Комнат: 8 Уровней:…
7,45 млрд сум
Дом 1 спальня в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня в центре города
Ташкент, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом! В Яккасарайском районе, элитная махаля, ориентир Яккасарайский Суд. Участок …
9,78 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
4,65 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракат Махалля (Яккасарайский район) Два дома на участке Комнат: 5+4 …
6,11 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мукимий Махалля  (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2 + подва…
4,28 млрд сум
Дом 6 комнат со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый дом (коробка) Яккассарайский  район! Ракат махалла! Адрес: Яккасарайский …
2,81 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракатбоши (Яккасарайский район) Комнат: 5 Этажность: 3 Общая площадь…
5,13 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на улице Ивлеева (Яккасарайский район) Комнат: 10 Уровней: 4 Площ…
19,55 млрд сум
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ ор-р: рест. Яккасарай (Яккасарайский район) Комнат: 9 Уровней: 2 Два(2)…
9,78 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
Яккасарайский район  Ориентир - Гранд Мир Отель  Комнат - 6 Этажность - 2 + подвал  …
10,14 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Ракатбоши ор-р: кафе Джуманджи  (Яккасарайский район) Комнат: 6 …
6,11 млрд сум
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ  в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Дом Яккасарайский район (Ракат Махалля), 7 комнат, 3 этажа, 512 кв., 3.3 сотки,,фасад 21.5*1…
9,17 млрд сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная