Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Коммерческая
  4. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Яккасарайский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
15
офисы
7
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 225 м²
ПРОДАЁТСЯ Нежилое СРОЧНО   ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАГАЗИНА-БУТИКА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА КАФ…
3,67 млрд сум