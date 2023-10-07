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Офисы
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4 объекта найдено
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Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Улица Мукумий ор-р: Флагман Яккасарайский район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
395 м²
3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
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Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
1 000 м²
5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,88 млрд сум
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Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
1 800 м²
4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район) …
24,44 млрд сум
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