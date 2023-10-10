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Квартиры с видом на горы в Яккасарайский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/10
Яккасарай ул.Кичик бешегоч пересечение с ул.Нукус не далеко от быв. ГАИ Глинка,Российское по…
2,92 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/10
Яккасарай ул.Кичик бешегоч пересечение с ул.Нукус не далеко от быв. ГАИ Глинка,Российское по…
1,70 млрд сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная