Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
172
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
96
Жилая
Квартира в Узбекистане
4440
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
145
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
9
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
24
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
129
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
24
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2167
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Яккасарайский район
Жилая
Квартиры
Квартиры в Яккасарайский район, Узбекистан
пентхаусы
3
многоуровневые квартиры
23
квартиры-студии
2
однокомнатные
124
двухкомнатные
131
трехкомнатные
25
четырехкомнатные
2
Квартира
Очистить
349 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
7/13
#792 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
977,60 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
76 м²
2/5
#752 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
1
66 м²
3/6
🏠🏠🏠🏠🏠 Клубная Новостройка Нукусская Глинка 2/3/6 Закрытый охран.двор/ Детская пл…
1,58 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
35 м²
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
441,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
9/10
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
92 м²
7/8
ПРОДАЕТСЯ 3/7/8 НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) …
2,42 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
160 м²
3/7
ПРОДАЕТСЯ 2+3/3/7 на ЦУМЕ ор-р: метро Космонавтов СПЕЦПЛАН (Мирабадский район) …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
6
4
234 м²
8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
1
90 м²
9/10
НОВОСТРОЙКА 3/9/10 Яккасарайский район (ор-р 8 роддом, Глинка) Комплекс "Dream House …
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
1
54 м²
3/4
ПРОДАЕТСЯ 2/3/4 на Шота Руставели ор-р: Аския базар (Яккасарайский район) Комнат: 2 …
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
2/10
#412 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,09 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
52 м²
3/9
#509 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,26 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
72 м²
4/10
ПРОДАЕТСЯ 2/4/10 НОВОСТРОЙКА ЖК EcoHouse на Саламатина (Яккасарайский район) Комнат…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
2/10
#421 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
83 м²
4/7
#400 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,80 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
5/5
#405 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
818,74 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
2/10
421 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
45 м²
8/8
#543 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
133 м²
3/8
Это уникальный проект, совмещающий в себе жилой комплекс и современный торгово-развлекательн…
2,64 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
1
84 м²
4/9
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
1
63 м²
2/4
892,06 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
100 м²
4/5
ПРОДАЕТСЯ 3/4/5 НОВОСТРОЙКА ЖК Семейный Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
1,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
67 м²
4/10
ПРОДАЕТСЯ 2/4/10 НОВОСТРОЙКА на Бабура ор: РайГаз (Яккасарайский район) Комнат: 2 Э…
1,56 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
79 м²
5/10
ПРОДАЕТСЯ 2/5/10 НОВОСТРОЙКА ЖК Dream House на Глинка 8-роддом (Яккасарайский район) …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
4
1
100 м²
4/4
ПРОДАЕТСЯ 2/5/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent City (Шайхантахурский район) Ком…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
123 м²
3/9
ПРОДАЕТСЯ 3/3/9 НОВОСТРОЙКА ЖК Rakat (Яккасарайский район) Комнат: 3 Этаж: 3 Этажно…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
63 м²
2/9
ПРОДАЕТСЯ 2/2/9 на Шота Руставели ор-р: бывш. Океан (Яккасарайский район) Комнат: 2 …
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
3
2
100 м²
4/5
ПРОДАЕТСЯ 3/4/5 НОВОСТРОЙКА ЖК Семейный Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
1,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
1
90 м²
2/5
ПРОДАЕТСЯ 3/2/5 СПЕЦ-ПЛАН на мет. Космонавтов ор-р: гост. Россия (Яккасарайский район) …
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
100 м²
4/4
ПРОДАЕТСЯ 4/4/4 на мет. Ойбек ор-р: гост. Россия (Мирабадский район) Комнат: 4 Этаж: …
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
12
Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL