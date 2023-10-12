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Учтепинский район
Земельные участки
Земельные участки в Учтепинский район, Узбекистан
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Ташкент, Узбекистан
Назарбек пост 70 соток Улица жар арык Все коммуникации есть Отличное место расположение …
9,05 млрд сум
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