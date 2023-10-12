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21 объект найдено
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Дом 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
120 м²
1
Продается участок. Яшнабадский район Ор-р рисовый мост 1.2 сотки Площадь - 90 кв.м С рем…
1,10 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
350 м²
1
Продаётся участок Учтепинский район Площадь 3.5 сотки 1 этажный дом Можно поднять 2 этаж …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
350 м²
1
Продаётся участок Можно под не жилое Махаля Бешкарагач Канализация городская Площадь 3.5 сот…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
350 м²
1
Продаётся участок Учтепинский район Махаля Бешкарагач Площадь 3.5 сотки Комнат 5 Канализаци…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
350 м²
1
Продаётся участок Учтепинский район Махаля Бешкарагач Площадь 3.5 сотки 1 этажный дом Мож…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
150 м²
1
Уч тепа райони боғбод кўчада Учаска сотилади 4.5 Соту Фасад 12/30 орентир 15квартал Кафе Ш…
2,08 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
250 м²
1
Участок 5 соток 3 комнаты дом Квадратный участок Состояние среднее Комуникации все имеют…
1,87 млрд сум
Рекомендовать
Дом 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
15
2 200 м²
3
Мирзо Улугбек паркентский 22 сотки Фасад 42 метра Ор р паркентский базар 2 дома в средне…
12,23 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
50 м²
1
ул. Богобод 3 комнаты 4,5 сотки Размер 12х30 Ориентир: 15 квартал кафе Ширин Все коммуникаци…
2,08 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
8
450 м²
2
Продаётся Евро дом Махалля Изза углавой дом 2 этажный на 1 этаже большой холл 2 спальня боль…
5,26 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
150 м²
2
Продаётся дом Литературный Уй бозор 1.5 соток 2 этажный 6 комнатная дом Учтепинский район
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
350 м²
2
Продаётся дом Махалля Шофоиз 3.5 соток 7 комнатная 3 сан узла Евро ремонт Ховли Сотилади …
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
10
350 м²
2
Урикзор Лагерь кучада 8 сотих ховли 10 хона 3 та санузел Ошхона подвал бор канализация сув…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
350 м²
1
Продаётся дом Учтепинский район шофоиз Махалля 3.5 соток 5 комнатная 2 сан узла все коммуник…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
7
350 м²
2
Продаётся дом Урикзор 8 соток 2 этажный 7 комнатный дом Состояние среднее 350 кв.м дом …
3,61 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
150 м²
2
Продаётся дом Махалля Бирлик 2.25сре соток 5 комнатная 2 этажный 2 сан узла
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Продаётся Евро Коробка 2.1 соток 2 этажный + Подвал Махалля Бирлик Такачи Токимачилик Махал…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
8
300 м²
2
Продаётся дом 4.7 соток 2 этажный 8 комнатная дом 2 сан узла дом находится Махалля так…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
9
740 м²
#510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
3,15 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
570 м²
1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
3,03 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
6
4
400 м²
Продаётся новый дом Учтепинский район, Дадил махалла -9 соток -Количество комнат: 6 + 2…
9,17 млрд сум
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Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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