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Продажа офисных помещений в Учтепинский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/5
Срочно продам готовую клинику. Чиланзар 25 квартал вдоль дороги. Площадь 103м2 6 комнат. …
1,96 млрд сум