Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
98
Жилая
Квартира в Узбекистане
9504
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
641
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
98
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
352
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
3325
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Ташкент
Жилая
Таунхаусы
Таунхаусы в Ташкенте, Узбекистан
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
3
221 м²
4/8
ЭЛИТНЫЙ ГАБУС 5/4/8 Нукусская ул.Моштабиб (ориентир бутик Гламур) Закрытый охраняем.дво…
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
2
1
80 м²
11/12
Район: #Мирабад Улица: Нукусская ЖК: "Parkwood” Застройщик: "Nova Stroy” Класс: Премиу…
1,46 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
2
1
70 м²
2/9
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "Istanbul City"! 📍 Ориентир: ул. Заво…
1,50 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
1
78 м²
3/4
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
2
50 м²
2/4
Чиланзар 2 квартал 2в3/2/4 Панельный дом Общая площадь 50м² Комнаты смежные Санузел раздел…
941,53 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1
1
30 м²
1/2
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
427,97 млн сум
Рекомендовать
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
91 м²
2/6
The Business Park - это современный, многофункциональный комплекс, включающий в себя ритейл…
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
85 м²
2/9
Продаётся квартира 🔔 ▪️Район:Чиланзар 5 ▪️Комнат: 3 ▪️Этаж: 2 ▪️Этажность: 9 ▪️Площадь:…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
123 м²
7/10
4/7/10 м Буюк ипак йули, новостройка ЖК Silk road, 123 кв., теплый пол, 2 санузла, мебель, т…
2,26 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
60 м²
1
Хороший добротный дом 1,5 соток 3 комнаты Въезд для авто Ориентир транспортный институт
1,35 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
70 м²
2/4
Чиланзар. Улица Мукими. 3^4/2/4. Балкон 2*6. Общая площадь 70кв.м. Рассматривается вариант…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
80 м²
4/10
НОВОСТРОЙКА 3/4/10 ДАРХАН "Басри Баба" ор-р Алайский рынок Застрой."Real House" Большой …
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL