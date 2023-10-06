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Количество комнат в Ташкенте, Узбекистан

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2 объекта найдено
Комната 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Комната 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
1,65 млрд сум
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/9
Продажа:квартира ул.БИЙ  ( Бешкапа ) ♦️Район:Мирзо-Улугбекский ♦️Комнат:2 ♦️Этаж:8 ♦️Эт…
611,00 млн сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

недорогая
элитная