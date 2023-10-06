Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
172
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
96
Жилая
Квартира в Узбекистане
4357
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
143
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
9
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
124
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
1144
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Ташкент
Жилая
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Ташкенте, Узбекистан
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
2
1
60 м²
8/10
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке! 📍 Ориентир: Ц-2, ресторан Basri Baba …
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
88 м²
2/8
ПРОДАЕТСЯ 3/2/8 НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
2,42 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
1/4
Чиланзар-8 Ориентир Райхон 1-хона 1-этаж 4-этажка панельный дом Балкон 1.5*3 Евро ремо…
597,56 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
27 м²
7/7
#718 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
549,90 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
1
72 м²
6/7
916,50 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
7
6
600 м²
2
Продается новый дом Мирзо-Улугбекский район, Центр Луначарский шикарный дом соток- …
18,33 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
1/4
Чиланзар 21 квартал 2\1\4 Дом кирпичный Общая площадь 59м2 Тел 90 960 22 00…
708,76 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
2
110 м²
4/6
ЭЛИТНАЯ НОВОСТРОЙКА 3/4/6 ЖК: "Cambridge Residence" Застройщик: Murad Buildings Олмазарск…
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
52 м²
9/9
435,06 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
72 м²
8/9
ПРОДАЕТСЯ 3/8/9 на Дружба Народов (Чиланзарский район) Комнат: 3 Этаж: 8 Этажность: 9…
1,25 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чиланзар9 кв, Ин.Яз #1комнатная 1/3/4 кирпич с/у совмещенный мебель+техника ремонт хор…
642,66 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
4
165 м²
8/9
Район: #Юнус-Абад Улица: Абдулла Кадырий / Lacoste ЖК: «Новый Век» Застройщик: Golden Hou…
3,54 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL