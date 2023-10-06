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Коммерческая недвижимость в Ташкенте, Узбекистан

коммерческая недвижимость
74
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производственные здания
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инвестиционная недвижимость
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2 объекта найдено
Другое в Ташкент, Узбекистан
Другое
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
Другое 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Другое 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Продажа:квартира Карасу 3 под офис ♦️Не жилое ♦️Район:Мирзо Улугбекский  ♦️Комнат:1 ♦️Эт…
843,18 млн сум