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Производственные здания в Ташкенте, Узбекистан

коммерческая недвижимость
74
рестораны
1
отели
1
офисы
20
инвестиционная недвижимость
1
коммерческая недвижимость
2
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1 объект найдено
Производство в Ташкент, Узбекистан
Производство
Ташкент, Узбекистан
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50,99 млрд сум