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Инвестиционная недвижимость в Ташкенте, Узбекистан

коммерческая недвижимость
74
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коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
17,08 млн сум