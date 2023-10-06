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Коммерческая недвижимость в Ташкенте, Узбекистан

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65 объектов найдено
Коммерческая 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 9
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  (Ц-5) 3/1/9; 80м2 Нежилое помещение  Под офис отд.вход  С…
1,77 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2 Алайском  ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,44 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
48,88 млн сум
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
42,77 млн сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,15 млрд сум
Другое в Ташкент, Узбекистан
Другое
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
Коммерческая 4 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 90 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Чиланзар-14 (Чиланзарский район) Комнат: 4 Этаж: 1 Эт…
1,28 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 8
СРОЧНО! Продаётся помещение подвал. продажакоммерческого помещения, офис Шайхантахурский …
592,67 млн сум
Коммерческая 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 5 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
3,06 млрд сум
Коммерческая 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 7 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 10…
2,93 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 3 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
1,83 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вторая линия Яшнабадский район, ул.Риези (Ор-р школа Вундеркинд) 350 кв.м 175+175 (…
6,11 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 52
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 008 м²
Количество этажей 3
Общая площадь: 6008 кв. м Ремонт: Отличный ремонт Цена: 4.200.000 у.е Две здания: 1-здан…
51,32 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на ЦУМ Ц-7 ор-р: магазин Смарт  (Мирабадский район) Этаж: 1 Обща…
3,06 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ  на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ  Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,88 млрд сум
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
🔷Яккасарайском район  Дом, вторая линия  от ул Шота Руставели ♦️300Квм ♦️2 х этажный. …
1,47 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Продаётся нежилое помещение в Бизнес центре на Паркентском - 103м². Современный БЦ. Первая …
1,16 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2 Алайском  ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,44 млрд сум
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 50
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  БИЗНЕС-ЦЕНТР / Здание на Абдулла Каххара/Заводская (Яккасарайский ра…
31,77 млрд сум
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
17,08 млн сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 051 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ПРОДАЕТСЯ ОФИС  ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1051 м2 Первы…
20,16 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на Шота Руставели  ор-р: Текстильный мост (Яккасарайский район) Э…
4,89 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Коммерчекая,нежилой Чилонзор-20 Тралейбус круг 2/1/4 готовый офис  60 кв м с ремонтом це…
702,65 млн сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Этаж: 1 Этажн…
2,44 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продаётся магазин 🔔 ▪️Район:Мирзо Улугбекский ▪️Первая линия ▪️Фсад: 7 метров  ▪️Площадь…
2,87 млрд сум
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
СРОЧНО продается готовый шикарный офис😍 ▪️Район: Яшнабадский  ▪️Ориентир: бывший кинотеатр…
3,91 млрд сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 5 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
3,06 млрд сум
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 7 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 10…
2,93 млрд сум